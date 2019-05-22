مجلس واسط يسمي رئيساً جديداً لهيئة الاستثمار ويشكل لجنة لمتابعة المخدرات

2019/05/22 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة واسط، الأربعاء، عن انتخاب نبيل شمة رئيسا جديدا لهيئة الاستثمار بالمحافظة, فيما اشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة المخدرات والحد منها.وقال عضو المجلس تركي الغنيماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة واسط ناقش خلال جلسته الاعتيادية عدد من المواضيع اهمها التصويت على رئيس جديد لهيئة استثمار المحافظة حيث انتخب نبيل شمة […]

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