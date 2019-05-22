الحلبوسي يستقبل العامري ويبحثان التطورات السياسية والاقليمية في البلاد

2019/05/22 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد.وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب وتلقته وكالة صدى، ان ” الجانبين بحثا ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها”.وأكد اللقاء “ضرورة

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