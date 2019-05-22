حكومة البصرة تناقش افتتاح 10 مدارس حكومية نموذجية متطورة لأول مرة وفق المعايير الدولية

2019/05/22 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، مع مسؤولي التعليم الالكتروني والإشراف في تربية البصرة ، افتتاح 10 مدارس حكومية نموذجية متطورة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال .وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لمحافظ البصرة في بيان ” ان التميمي ترأس اجتماعا مع مسؤولي التعليم الالكتروني والإشراف في تربية البصرة والعقود الحكومية […]

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