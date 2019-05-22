2019/05/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمرجية في مركز جمرك ابو فلوس الحدودي في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن إعادة إصدار شحنة مكملات غذائية مخالفة لضوابط و تعليمات الإستيراد. وجاء في بيان للهيئة العامة للجمارك وتلقته وكالة صدى، أن إعادة اصدار شحنة المكملات الغذائية جاءت لعدم أكمال مستمسكاتها الجمركية، وإن إجراءات اعادة ألاصدار تمت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة.يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة أصدار شحنة مكملات غذائية مخالفة في جمرك ابو فلوس الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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