قوات الأمن الألمانية تبحث عن 34 عراقياً لهذا السبب

2019/05/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

نفذت الشرطة الألمانية، حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة

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