2019/05/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن قيادياً في تنظيم "داعش" الإرهابي قتل بضربة جوية الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "القيادي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 من "داعش" بينهم قيادي بارز بقصف جوي على الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 من "داعش" بينهم قيادي بارز بقصف جوي على الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).