الاستخبارات العراقية تطيح بـ

2019/05/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الاستخبارات العسكرية يوم الاربعاء بإلقاء القبض على المستشار العسكري لأحد قادة داعش والمسؤول عن جمع السلاح في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم نصب له تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات الفوج ٢ لواء ٢٨ من القاء القبض على أحد الارهابيين المهمين في قضاء عنه بالانبار" .

واضاف البيان ان "هذا الإرهابي عمل مستشاراً عسكرياً لاحد قيادات داعش المدعو ( أبو أنس السامرائي)".

وتابع البيان انه "كان المسؤول الأول عن جمع الأسلحة من المواطنين المنتسبين للقوات الأمنية في المناطق التي اغتصبت وفرض التوبة عليهم وترويعهم، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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