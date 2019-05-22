العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار

2019/05/22 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الأنبار..أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الاربعاء، عن العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق غربي المحافظة.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية من شعبة استخبارات الفرقة السابعة وفوج طوارئ 18 شرطة الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري نفذت حملة دهمت وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة جزيرة […]

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