2019/05/22 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تحقيق الرصافة : مصادقة اعترافات متهم قام بتشغيل شقيقه في ضريبة مرور الكاظمية

22/05/2019 13:49:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء ، عن مصادقتها اعترافات متهم قام بتشغيل شقيقه في ضريبة مرور الكاظمية دون اي صفة قانونية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بتشغيل شقيقه دون اي صفة قانونية وخلافا للقانون والتعليمات،لافتا إلى أن"المتهم وشقيقه كانا يقومان بابتزاز المراجعين من خلال تأخير معاملاتهم بغية الحصول على مبالغ مالية بصورة غير شرعية".

وأشار إلى أن "المحكمة اتخذت الاجراءت القانونية وفقا لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".ا

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