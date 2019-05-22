أعادة أصدار شحنة مكملات غذائية مخالفة في مركز كمرك ابو فلوس

2019/05/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ابو فلوس الحدودي في محافظة البصرة اليوم الأربعاء عن أعادة أصدار شحنة مكملات غذائية مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد.وقالت هيئة الكمارك في بيان تقلت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “تم إعادة اصدار شحنة مكملات غذائية جاءت لعدم أكمال مستمسكاتها الكمركية ، وإن إجراءات اعادة ألاصدار […]

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