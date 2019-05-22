معلومات جديدة عن اعتقال كريم في بيروت والدور الأمريكي

2019/05/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف مصدر سياسي بارز في اقليم كردستان، ان اعتقال نجم الدين كريم المحافظ السابق لكركوك في مطار بيروت الدولي، له علاقة بعدد من الملفات لدى هيئة النزاهة في كركوك وبغداد.وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “اعتقال نجم الدين كريم له علاقة بعدد من ملفات الفساد لدى هيئة النزاهة في كركوك وبغداد […]

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