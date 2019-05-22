2019/05/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن نسبة الاخبار الكاذبة التي روج لها داعش خلال اسبوع واحد فقط.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “كوادرنا تابعت الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 14 ولغاية 20 أيار 2019 ووجدت 62% من هذه الاخبار كاذبة”.واضافت ان “النسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تكشف نسبة الاخبار الكاذبة التي روج لها داعش خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تكشف نسبة الاخبار الكاذبة التي روج لها داعش خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).