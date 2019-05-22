طهران:وساطة عدد من الدول لا تعني التفاوض مع اميركا

2019/05/22 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان” وساطة عدد من الدول لا تعني التفاوض مع اميركا”.وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الايراني، في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” وساطة عدد من الدول لا تعني التفاوض مع امريكا”.واضاف واعظي انه” لا معنى للتفاوض مع امريكا مادامت تمارس الضغط علينا”.

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