فيس بوك تطور طريقة عرض المشاركات وفقًا لتفضيلات المستخدم

2019/05/22 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طورت شبكة فيس بوك طريقة ترتيب عرض مشاركات “آخر الأخبار” على صفحة المستخدم وفقًا لتحليل بيانات المسح الذي تجريه الشبكة لمستخدميها لمعرفة تفضيلات المستخدم.وذكرت شبكة فيس بوك في بيان أن “المشاركات من أفراد أسرة وأصدقاء المستخدم والمقالات الإخبارية والفيديوهات المنشورة على الصفحات التي يتابعها المستخدم ستظهر في مقدمة الصفحة، حيث أن تحليل وتحديد […]

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