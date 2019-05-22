لجنة العلاقات الخارجية النيابية تنتخب النائب شيركو محمد صالح رئيساً لها

2019/05/22 | 13:59

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، الاربعاء (22 أيار 2019)، بانتخاب النائب شيركو محمد صالح، رئيساً للجنة العلاقات الخارجية.

بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب، عن كتلة النهج الوطني، حازم الخالدي، الأربعاء، 22 أيار، 2019، من ضياع 12 مليار دولار سنويا بسبب عدم تسليم إقليم كردستان لواردات النفط.

وطالب الخالدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "رئيس الوزراء ووزير المالية الإ

بغداد اليوم-بغداد

اتفق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الأربعاء، 22 أيار، 2019، على تكثيف الحوارات لحسم ملف الوزارات الشاغرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، أن الأخير "استقبل رئيس تحالف الفت

بغداد اليوم_ متابعة

ارسلت إيران، الاربعاء (22 أيار 2019)، مدمرة وبارجتين وقطعا من اسطولها الحربي الـ 62 لمياه الخليج.

وقالت وكالة أنباء فارس إن الجيش الإيراني أرسل قطعا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، موضحة أن الأسطول مكون من المدم

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