5 عادات للتخلص من آلام القولون العصبي

2019/05/22 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت طبیبة أمراض الجھاز الھضمي، روجا رامیسیتي، أن مرض القولون العصبي یعتمد على حالة الجسم.

وأشارت إلى أن الإجھاد والنظام الغذائي ھما العاملان الرئیسیان اللذان یمكن أن یتسببا ویزیدا من اضطرابات مرض القولون.



وذلك بحسب “الوطن أونلاين”.

وشددت على ضرورة اتباع 5 عادات للتخلص من الآلام المرافقة لمرض القولون العصبي، وهي كالتالي:1-الاستیقاظ بمزاج جید

عند الاستیقاظ، خذ لحظة من الجلوس على السریر، وفكر في كیفیة بدء الیوم بعقلیة إیجابیة، ولا تسمح للتوتر أو القلق بالتسرب إلیك.

2-عدم تأجیل دخول الحمام

عندما تشعر أنك في حاجة للدخول إلى الحمام خلال النوم، لا تؤجل ذلك، واستیقظ على الفور.

3-تخصیص وقت للتأمل

خصص في یومك لحظات معینة للتأمل وتصفیة ذھنك، خاصة في بدایة الیوم، لا یجب أن یستغرق ھذا كثیرا من الوقت خلال روتینك الصباحي، 10 دقائق على الأكثر.

4-الروتین

حاول السیر وفقا لنظام روتیني یریح أمعاءك، وابذل قصارى جھدك للالتزام بنفس الجدول الزمني كل یوم، لتناول الطعام وأوقات الوجبات، لأن الأمعاء ستعتاد على ھذا النظام، وستشعر بالراحة كلما كنت ملتزما به.

5-ممارسة التمرینات الصباحیة

إذا كنت معتادا على ممارسة التمرینات الریاضیة في الصباح، لا تحاول أن تجعل التمارین قویة، یفضل أن تكون تمرینات خفیفة، لأن التمرینات الخفیفة والمعتدلة أو المتوسطة تحسن أعراض القولون.

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