هيونداي تفوز بعقد بقيمة 2.45 مليار دولار لبناء منشأة لمعالجة مياه البحر جنوب العراق

2019/05/22 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف مسؤولون كوريون، الأربعاء، أن شركة هيونداي للهندسة والبناء ابرمت عقدا بقيمة 2.45 مليار دولار لبناء منشأة لمعالجة مياه البحر في جنوب العراق وهو اول عقد خارجي للشركة الكورية هذا العام .وذكرت صحيفة “كوريان هيرالد” في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “شركة البناء الكورية وقعت ، الاربعاء ، خطاب نوايا مع شركة […]

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