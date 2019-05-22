هل أصبح بوتين أباً لتوأم؟

2019/05/22 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير حديثة انتشرت في موسكو، أن لاعبة الجمباز السابقة ”ألينا

كابيفا“،أنجبت توأمًا، ويُعتقد أن فلاديمير بوتين والدهما، رغم نفي

الكرملين تلك التقارير.ولم تؤكد ”ألينا“ (36 عامًا) أو الكرملين تلك التقارير الأخيرة، وقال

مصدر مقرب من لاعبة الجمباز السابقة:“نحن لا نعلّق على الشائعات“.ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت تقارير أنه في وقت سابق من

هذا الشهر، تم تجهيز الطابق الرابع لكبار الشخصيات في مركز أبحاث

”كولاكوف“ لأمراض النساء والولادة، استعدادًا لاستقبال ”ألينا“.وفي حين أن إحدى الصحف الروسية الرئيسة نشرت خبر ولادة ”ألينا“ على

موقعها الإلكتروني، إلا أنه سرعان ما تم حذفه مع كل ما يتعلق بالأمر،

ولكن التقارير استمرت بتسريب الخبر بعنوان: “ألينا كابيفا أنجبت

توأمًا واختفت“.وإضافة إلى ذلك، كشف الصحفي ”سيرغي كانيف“ والذي لديه علاقة وثيقة

بالاستخبارات الروسية، أن ”ألينا“ أنجبت ولدين عن طريق ولادة قيصرية،

وكشف أن عددًا لا يحصى من ضباط “ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي“، حضروا

إلى المستشفى وأمَّنوا كل ركن فيه قبل وصول ”ألينا“، كما قال

الصحفي:“تم طرد نصف الفريق الطبي من جناح الولادة“.وتحدثت التقارير عن حضور طبيب إيطالي شهير لم يُكشف عن هويته،

للمساعدة بتوليد لاعبة الجمباز السابقة.



صاحب ذلك انتشار شائعات بأن

”ألينا“ هي السيدة الأولى السرية لروسيا، وأنها على علاقة معه منذ

أكثر من عقد من الزمان.وأوضحت التقارير أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، لم ترصد

عدسات الصحافة ظهورًا لـ“ألينا“، حيث ظهرت آنذاك للدفاع عن أطروحتها

للدكتوراة في تدريب الجمباز الإيقاعي للأطفال في سن ما قبل المدرسة.

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