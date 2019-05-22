2019/05/22 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية النيابية تنتخب شيركو محمد صالح رئيساً لها

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