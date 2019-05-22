2019/05/22 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة انقاذ الأبنية التراثية إيقاف عملية التهديم بحق مبنى تراثي في شارع ابو نؤاس لأغراض استثمارية وتجارية.وقالت عضو اللجنة ذكرى سرسم ان ، “احد المصارف استحصل قرضا لشراء عقاراً تراثياً لأغراض تجارية”، مؤكدة على ضرورة أن “تكون هناك شروط في منح القروض لهذه المصارف لشراء العقارات” .واضافت ان” ذات المصرف قد سبق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بايقاف عملية هدم دار تراثية في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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