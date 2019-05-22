لجنة التعليم النيابية تنتخب النائب حسن المسعودي نائبا لرئيسها

2019/05/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت لجنة التعليم العالي النيابية النائب حسن المسعودي نائبا لرئيسها.

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