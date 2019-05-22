الحلبوسي والحكيم يؤكدان على دور العراق المحوري في تخفيف الأزمة بالمنطقة

2019/05/22 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم على أن يأخذ العراق دوره في تخفيف الأزمة من خلال استثمار علاقاته ودوره المحوري في المنطقة.وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن الاخير “التقى رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم”.

واضاف أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على استمرار مجلس النواب في دوره الرقابي والتشريعي وإقرار القوانين التي تمسُّ حياة المواطن وتسهم في توفير احتياجاته وتقديم الخدمات”.

وتابع أن “اللقاء بحث التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي من شأنها أن تؤثر على استقرار العراق، والتأكيد على أن يأخذ العراق دوره في تخفيف الأزمة من خلال استثمار علاقاته ودوره المحوري في المنطقة”.

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