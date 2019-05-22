العلاقات الخارجية تنتخب رئيساً لها والتعليم تكتفي بنائب ومقرر وتؤجل اعلان الرئيس

2019/05/22 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس، انتخبت لجنة العلاقات الخارجية صالح محمد شيركو رئيسا لها، فيما اكتفت لجنة التعليم العالي بانتخاب نائباً ومقرراً للجنة وتأجيل اعلان الرئيس.وذكرت مصادر مطلعة لـ”كلكامش برس” أن صالح محمد شيركو حصل على 13 صوتاً مقابل 9 اصوت لآلا طالباني، بينما تم اختيار ظافر العاني نائباً لرئيس اللجنة واقبال عبدالحسين مقرراً”.

واضافت ان “لجنة التعليم العالي انتخبت حسن المسعودي نائباً لرئيس اللجنة وطه حمد أمين مقرراً للجنة، فيما اجلت التصويت على الرئيس”.

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