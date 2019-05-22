الإعلام الأمني: 62 % من أخبار داعش كاذبة

2019/05/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكدت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أن 62 % من أخبار تنظيم “داعش” الإرهابي كاذبة.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “خلية الإعلام الأمني تابعت الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 14 ولغاية 20 أيار 2019 ووجدت 62% من هذه الاخبار كاذبة”.وأضافت أن “النسبة

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