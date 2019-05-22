2019/05/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر الكرملين الروسي، مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة “إس-400” مع روسيا بأنها غير مقبولة تماما.وتعليقا على سؤال صحفي حول خبر بثته قناة “سي إن بي سي” الأمريكية مفاده أن واشنطن أمهلت أنقرة أسبوعين للتخلي عن صفقة منظومة “إس-400″ مع موسكو قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف :”نحن بوجه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا ترد على مطالبة أميركا لتركيا بالتخلي عن “إس-400” وكالة خطوة برس.

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