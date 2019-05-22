ماهي أعراض وجود الحصى في الكلى؟

2019/05/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في الكلى قد تظهر على شكل آلام متقطعة، كما يتغير لون البول ورائحته.ويقول الدكتور ديفيد باترسون من المستشفى، “تسبب الحصى في الكلى مع مرور الوقت آلاما شديدة.ولكن عند تشخيصها مبكرا يمكن تجنب ذلك بسهولة”، بحسب “ميديك فوروم”.والألم- […]

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