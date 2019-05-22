محافظ كركوك يبحث مع اليونسكو اعادة اعمار القلعة التاريخية بالمحافظة

2019/05/22 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع مدير بعثة اليونسكو في العراق باولو فونتاني اعادة اعمار وتأهيل قلعة كركوك التأريخية .واكد ا لمحافظ اهمية اعمار وتأهيل قلعة كركوك والقشلة لما تمثله من مكانة وأرث في تاريخ المحافظة.واكد مدير بعثة اليونسكو ، خلال اللقاء, رغبة المنظمة بمساعدة ادارة كركوك والاسهام باعمار مواقعها التاريخية […]

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