دولة رئيس الوزراء .. أنت شريك في سرقة أموال الشعب العراقي

2019/05/22 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… في تصريح صحفي لها قالت النائبة جوان إحسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النوّاب العراقي ( أن قادة الكتل الكردستانية في مجلس النوّاب العراقي قد أبلغوا السيد عادل عبد المهدي بأنّه مهما كانت المستحقات المالية فيجب أن لا تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان وقوّات البيشمركة , مشيرة إلى أنّ […]

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