2019/05/22 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صوّت أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية، الأربعاء، على اختيار النائب حسن المسعودي نائباً لرئيس اللجنة.وذكر مصدر نيابي لـ” خطوة برس” ان “لجنة التعليم العالي والحبث العلمي النيابية قررت اليوم، التصويت على اختيار حسم المسعودي نائبأ لرئيس اللجنة”.وكان اعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية قد صوتت، اليوم الأربعاء، على اختيار النائب شيركو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن المسعودي نائبا لرئيس لجنة التعليم العالي النيابية وكالة خطوة برس.

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