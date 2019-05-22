التعليم النيابية تنتخب المسعودي نائبا لرئيسها وطه حمه مقررا لها

2019/05/22 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حطوة برس انتخبت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، الأربعاء، حسن المسعودي نائبا لرئيسها وطه حمه مقررا لها.وقال مصدر برلماني، لـ”خطوة برس”، إن “لجنة التعليم العالي في مجلس النواب انتخبت خلال اجتماع عقدته اليوم، النائب حسن المسعودي نائبا لرئيسها”.وأضاف المصدر، أن “اللجنة اختارت النائب طه حمه مقررا لها”.

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