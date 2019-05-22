2019/05/22 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر للعهد: مشادة كلامية بين رئيس البرلمان وليث الدليمي بعد جمع الأخير تواقيع لتحجيم صلاحيات الحلبوسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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