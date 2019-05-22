الاستخبارات العسكرية تعلن تفكيك

2019/05/22 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من اختراق وتفكيك "خلية إرهابية" وإلقاء القبض على الرؤوس المدبرة لها.

وقالت المديرية في بيان

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