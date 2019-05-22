2019/05/22 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة واسط يوم الاربعاء بالقاء القبض على شخص وصفته بـ"الخطير" متهم بعملية قتل واعتدى جنسي على فتاة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ، انه تم القبض على متهم "خطير" مطلوب وفق مادتين الاولى ٤٠٦ قتل عمل حيث قام المتهم بقتل احد الأشخاص والمادة الثانية ٤٢١ .

واضاف البيان انه "بعد قيام المتهم بجريمة القتل قام باستدراج احدى الفتيات من محافظة بغداد واعتدى عليها وقام بابتزاز ذويها لِقاء مبالغ مالية، مشيرا الى انه تمت إحالتهِ إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تقبض على مطلوب "خطير" استدرج فتاة من بغداد واعتدى عليها جنسيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تقبض على مطلوب "خطير" استدرج فتاة من بغداد واعتدى عليها جنسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).