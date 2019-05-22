واع/ انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

2019/05/22 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

22/05/2019 14:27:00 PM |

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واع/مكتب الموصل/م.ع

اعلن مصدر امني، الاربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة ادت الى استشهاد جنوب الموصل.وذكر المصدر لـ(وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) ان عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدني قرب قرية حسونة في ناحية الشورة، مااسفر عن استشهاده في الحال.وتابع ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي.

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