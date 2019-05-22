2019/05/22 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على ضابط برتبة رائد منسوب الى الوكالة الإدارية لتورطه بقضايا ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة.وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “العملية جاءت على خلفية ورود معلومات تفيد بتورط مجموعة من الضباط بعمليات ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تلقي القبض على ضابط برتبة رائد متورط بقضايا فساد مالي واداري وكالة خطوة برس.

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