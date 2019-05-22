2019/05/22 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة.وقال مكتب الحلبوسي، في بيان، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات السياسية والإقليمية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء بين الحلبوسي والعامري لبحث ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة وكالة خطوة برس.

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