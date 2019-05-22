القبض على ارهابي شارك في هجوم على مراكز شرطة بالانبار

2019/05/22 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابي شارك في هجوم على مراكز شرطة بمحافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٨ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في […]

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