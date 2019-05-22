2019/05/22 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الأربعاء، عن وفاة شخص وإصابة ثمانية بحادث مروري داخل المحافظة .وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “حادثاً مرورياً جراء تصادم عجلتين على طريق بدرة في محافظة واسط، أدى إلى وفاة شخص وإصابة ثمانية أشخاص بجروح بليغة”.وأضافت أن “الحادث جاء نتيجة السرعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخص وإصابة ثمانية بحادث مروري في واسط وكالة خطوة برس.

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