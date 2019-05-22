امريكا تدعم برنامج الاصلاح في كوردستان

2019/05/22 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عبر القنصل الامريكي العام في اربيل ستيف فاغن عن دعم بلاده لخطط الاصلاح التي تنتهجها حكومة اقليم كوردستان، مشيرا الى أنها تعزز دعائم الاستقرار في الاقليم.

وجاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال استقبال مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لفاغن في اربيل .

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة عموما، وخطوات استكمال تشكيل حكومة كوردستان.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان.

الى ذلك أكد القنصل الامريكي وبارزاني على ضرورة حل كافة الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان عبر الحوار.

وعبر القنصل الامريكي عن دعمه لبرنامج الاصلاح في اقليم كوردستان والذي يطال كافة المجالات، مشيرا الى أنه سيعزز الاستقرار في الاقليم.

وتباحث بارزاني وفاغن أوضاع المناطق المتنازع عليها وضرورة التنسيق بين اربيل وبغداد والتحالف الدولي في مواجهة الارهاب.





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