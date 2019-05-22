2019/05/22 | 15:01

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الأخبار المحلية

الأربعاء 22 مايو 2019 | 02:42 مساءً | عدد القراءات : 22

إعادة إصدار شحنة مكملات غذائية مخالفة في مركز جمارك ابو فلوس الحدودي

بغداد/...أعلنت السلطة الجمركية، في مركز كمرك ابو فلوس الحدودي في محافظة البصرة، الأربعاء، عن أعادة أصدار شحنة مكملات غذائية مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان، أن "إعادة اصدار شحنة المكملات الغذائية جاءت لعدم أكمال مستمسكاتها الجمركية، وإن إجراءات اعادة ألاصدار تمت وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.انتهى1

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