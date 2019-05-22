2019/05/22 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. وزير التعليم العالي يعفي رئيس جامعة ذي قار بناء على طلبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزير التعليم العالي يعفي رئيس جامعة ذي قار بناء على طلبه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزير التعليم العالي يعفي رئيس جامعة ذي قار بناء على طلبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).