2019/05/22 | 15:05

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اليمن: تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بصاروخين موجهين وإعطاب ثالثة بقذيفة مباشرة قبالة نجران

الاربعاء

22

ايار

2019 :

03:01 pm

16

اليمن: تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بصاروخين موجهين وإعطاب ثالثة

بقذيفة مباشرة قبالة نجران

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