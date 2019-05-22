الأمم المتحدة تستجيب لطلب وجهه نيجيرفان البارزاني بخصوص المادة 140 من دستور العراق

2019/05/22 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البدء باتصالاتنا مع الحكومة الاتحادية

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