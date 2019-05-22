الشرطة بالزي الأخضر والجوية بالازرق في ديربي بغداد غداً

2019/05/22 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقيم في اتحاد الكرة العراقي، الأربعاء، المؤتمر الأمني والتنظيمي والفني لمباراة فريقي الشرطة والقوة الجوية التي ستقام يوم غد الخميس في منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهد المؤتمر الذي حضره مراسل {الفرات نيوز} تحديد الالوان التي سيرتيديها الفريقان، حيث سيرتدي لاعبو الشرطة الزِّي الاخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزِّي الأحمر الكامل.اما فريق القوة الجوية فسيرتدي لاعبوه الزِّي الازرق الموشح بالأصفر ، وسيرتدي حارس المرمى الزِّي الماروني الكامل.وتم تحديد عدد تذاكر المباراة بـ ٢٥ الف بطاقة، وستفتح ابواب ملعب الشعب أمام الجماهير عند الساعة السابعة مساءً اي قبل 3 ساعات من القمة المنتظرة.ويتصدر الشرطة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق 9 نقاط عن وصيفه الجوية {58 نقطة}.انتهى

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