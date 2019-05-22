رئاسة البرلمان تدعو لرفع التسكين عن الملاكات الإدارية في وزارة الصحة

2019/05/22 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاربعاء، بزيادة مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة ورفع التسكين عنها.وأكد الكعبي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، خلال استقباله وفد من نقابة الاداريين في وزارة الصحة، وممثلي عن الملاكات الإدارية في الوزارة على “ضرورة زيادة مخصصات الملاكات الإدارية التابعة لوزارة الصحة ورفع […]

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