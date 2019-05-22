الكعبي يؤكد ضرورة زيادة مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة

2019/05/22 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة زيادة مخصصات الملاكات الإدارية التابعة لوزارة الصحة ورفع التسكين عنهم.

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