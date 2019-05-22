2019/05/22 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أكدت شرطة واسط، اليوم الأربعاء، القبض على متهم “خطير” مطلوب عن جريمتي قتل وخطف واعتداء على فتاة.وقال بيان لقيادة الشرطة في واسط تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فريق عمل من أفرادها نجحوا باشراف قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد بالقبض على متهم خطير مطلوب وفق مادتين الاولى ٤٠٦ عن جريمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط: القبض على مدان بجريمتي قتل واعتداء على فتاة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط: القبض على مدان بجريمتي قتل واعتداء على فتاة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط: القبض على مدان بجريمتي قتل واعتداء على فتاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).