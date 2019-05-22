ماي تطلب من زعيم المعارضة “التنازل” لتمرير اتفاق البريكست

2019/05/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، دعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن عرضت تحسينات عليه، من بينها فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان.وكتبت ماي رسالة لكوربين في 21 آيار عن مشروع قانون اتفاق الانسحاب، الذي يحقق شروط خروج بريطانيا، وقالت: “أظهرت اليوم أنني مستعدة […]

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