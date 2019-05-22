الانتربول: لن نسلم نجم الدين لغير القضاء الاتحادي

2019/05/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر القضائي، ان" اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء كردستان العراق لاستلام "كريم" الذي اعتقل أمس في مطار بيروت، والذي تعهد الإنتربول بتسليمه الى القضاء الاتحادي".وأضاف، أن" الإنتربول أبلغ سلطات كردستان العراق بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان العراق، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل".وبين، ان" وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه"، مبينا أن "كريم موقوف في منطقة بدارو".يشار الى ان القوات الأمنية في بيروت، القت أمس الثلاثاء، القبض على نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق بناء على مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي بتهم فساد".انتهى..م.ر

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