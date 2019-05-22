قيادة عمليات بغداد: القبض على متهم بحوزته أختم أثرية معدة للتهريب في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة

2019/05/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بحوزته أختم أثرية معدة للتهريب في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة.

وذكر بيان لقيادة العمليات ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد اعتقلت متهماً ضمن منطقة الكاظمية، ضبط بحوزته مجموعة من الاختام الأثرية معدة للتهريب".

وأضاف "فيما تم اعتقال خمسة متهمين بالسرقة ضمن مناطق، الحسينية، حي اور، ام الكبر والغزلان، جسر ديالى، الشعلة" مشيراً الى "تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة".

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